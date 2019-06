In een gesprek met De Zondag herhaalt N-VA-boegbeeld Theo Francken dat hij af wil van het cordon sanitaire rond Vlaams Belang. Ook zal zijn partij niet in een federale coalitie stappen zonder staatshervorming, klinkt het.

N-VA kopstuk Theo Francken wil af van het cordon sanitaire rond Vlaams Belang (VB), dat de tweede grootste partij in Vlaanderen werd bij de recente verkiezingen. In een interview met De Zondag wordt hij daarom gevraagd naar de uitspraken van Dominiek Sneppe, VB-parlementslid dat afgelopen week liet optekenen dat ze homohuwelijk- en adoptie een brug te ver vindt. Voor Francken is dat geen reden om de hele partij opzij te zetten.

'(...) dat is niet het officiële standpunt van de partij' reageert Francken. 'Als VB de holebirechten wil terugschroeven, dán zeggen wij neen. Maar dat is die partij niet van plan. Haar voorzitter heeft dat ook bevestigd. Voor mij is hiermee de kous af.'

Gevraagd of het VB een racistische partij is, antwoordt Francken van niet. 'Dat vind ik niet. Ik zie daar wel individuen die racistisch zijn. Maar ik zie die helaas ook in mijn achterban. (...) Racisme is voor idioten. Ik kan dat niet genoeg herhalen.' Francken waarschuwt ook nog dat 'samenwerking met het VB niet mag leiden tot legitimatie van écht racisme.'

Wat het cordon sanitaire betreft is Francken stellig: 'Ik wil af van het cordon sanitaire: ik doe daar niet flauw over. Dat is namelijk de levensverzekering van VB. Dat zij maar eens met concrete voorstellen komen. (...) VB moet een ernstige kans krijgen. En eenmaal hun voorstellen op tafel liggen, moeten wij de risico's inschatten. Een immigratiestop bijvoorbeeld is noch haalbaar noch wenselijk. Als wij een Vlaamse regering gaan vormen, zal dat een regering zijn voor álle Vlamingen. We gaan geen millimeter toegeven op ons inclusief nationalisme.'

Wat VB-kopstuk Filip Dewinter betreft heeft Francken echter wel enige bedenkingen. 'Filip Dewinter is een groot probleem. Dat ga ik niet ontkennen. Zijn lijn is niet verzoenbaar met de onze. Altijd opnieuw over die islam beginnen, altijd opnieuw op die moslims kappen, dat is vermoeiend. Dewinter zal eindigen zoals Wilders: in totale nederlaag. Wij zien ook problemen binnen de islam, maar wij willen geen oorlog met de islam. VB zal dus duidelijkheid moeten scheppen.'

Voorts sluit Francken niet uit dat straks een Vlaams minderheidskabinet gevormd wordt met gedoogsteun van het Vlaams Belang. 'Ik sluit dat niet uit', zegt hij. 'Maar nogmaals: laat ons eerst luisteren naar de voorstellen en daarna zien wat mogelijk is.'

Francken schat de kans dat zijn partij straks in een federale coalitie stapt zonder staatshervorming bijzonder klein. 'Een verderzetting van de Zweedse coalitie zou een mogelijkheid geweest zijn, maar de kiezer heeft de kaarten anders geschud. Met de PS kan je alleen onderhandelen over confederalisme. Heb je dat economisch programma al eens gelezen? Gratis, gratis, gratis en een vierdagenweek met behoud van loon. Dat is waanzin. Het confederalisme is dé oplossing voor dit land. Andere opties zullen zonder de N-VA zijn.'