Theo Francken: 'Begroting is niet meer realistisch vanwege gewijzigd migratiebeleid'

'Is deze begroting een realistische begroting? Alvast op asiel niet meer.' Dat antwoordde gewezen N-VA-staatssecretaris en kersvers populairste politicus van Vlaanderen, Theo Francken, dinsdag in De Ochtend (Radio 1) op de vraag of N-VA bereid is de begroting te steunen in de Kamer. Volgens hem is het migratiebeleid in tien dagen tijd een 'open deuren'-beleid geworden.

Theo Francken erkende dat de N-VA de begroting heeft verdedigd bij de bespreking in de commissies. Maar de begroting is steeds gekoppeld aan het beleid 'maar er zit niemand van de N-VA meer aan de knoppen om het beleid te controleren', vervolgde hij. Francken merkte op dat het migratiebudget intussen niet meer volstaat door het gewijzigd 'open poorten'-beleid. Het is dan ook geen realistische begroting meer.

Francken merkt op dat het beleid inzake asiel en migratie sinds tien dagen van koers gewijzigd is. Minister De Block wil de limiet op het aantal aanvragen opheffen en is op zoek naar honderden extra opvangplaatsen, wat miljoenen gaat kosten, geld dat niet in de begroting staat.

Om de begroting voor volgend jaar goedgekeurd te krijgen, heeft de minderheidsregering van MR, Open VLD en CD&V de steun nodig van N-VA, die anderhalve week geleden is opgestapt. N-VA legt echter bijkomende voorwaarden op tafel. Die slaan op de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, de artikelen uit de Grondwet die voor herziening vatbaar worden verklaard, het behoud van het begrotingstraject zonder nieuwe belastingen en over het VN-migratiepact, dat woensdag in New York groen licht krijgt.