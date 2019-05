Theatermakers Peter Van den Eede en Stef Lernous schreven elk een boek, want er valt wat te vieren. Van den Eede leidt dertig jaar de KOE, Lernous is twintig jaar het opperhoofd van Abattoir Fermé. Tijd voor een gesprek over een potje slijm, verwarde ornithologen en tere moeders.

'Mijn moeder ligt niet meer op sterven. Ze is het vergeten, denk ik. Ze ligt ook niet meer in het ziekenhuis maar thuis in een ziekenhuisbed. Dat leg ik haar niet meer uit want voor haar is er volstrekt niets veranderd. Blij en verloren houd ik haar hand vast en vraag me af hoe het verder moet. We kijken in de tuin naar dezelfde vogel maar denken aan iets anders. Ik denk: in het oog van de dood was de liefde levend. Maar nu leven we en sterven we langzaam uit elkaar.'

...