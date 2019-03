'The Formula': de opvoedformule voor succesvolle kinderen

Het is de droom van veel ouders: kinderen opvoeden die uitgroeien tot succesvolle volwassenen. In Amerika verscheen zopas een boek dat daarvoor een magisch recept voorschotelt: The Formula.

Wat hebben Barack Obama en Pauline Koch, de moeder van Albert Einstein, gemeenschappelijk? Het zijn allebei master parents, als we The Formula mogen geloven. Daarvoor werden 200 high achievers geïnterviewd over hun opvoeding. Volgens de auteurs is een duidelijk patroon zichtbaar: al hun ouders, los van sociale klasse, achtergrond of opleiding, hadden een plan. Ze hadden nagedacht over de toekomst die ze wilden voor hun kinderen en namen doelbewust stappen om die te bereiken. Een wonderformule, zo u wilt. De kern bestaat uit acht rollen die alle 'meester-ouders' in meer of mindere mate opnemen. De eerste is cruciaal: early learning partner. Dat we het kleine grut van jongs af moeten stimuleren met leuke activiteiten, voorleesmomenten en educatief speelgoed, is bekend. Maar de 'meester-ouders' gaan nog een stap verder: ze wi...