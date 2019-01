Test Aankoop waarschuwt voor lippenbalsems voor kinderen

De lippenbalsems voor kinderen zijn meestal fel roze en worden verkocht in smaken als 'chupa chups', cola, fanta en vanille. Op de verpakkingen sieren afbeeldingen van Disney-prinsessen, Hello Kitty en Minions.

Test Aankoop wilde nagaan in welke mate er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in de producten en hield 21 lipsticks tegen het licht. De consumentenorganisatie focuste zich vooral op de aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons of MOSH) en aromatische koolwaterstoffen (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons of MOAH), stoffen die afkomstig zijn van minerale olie.

Die stoffen worden vaak aangetroffen in lippenbalsems voor volwassenen. Van MOAH wordt vermoed dat ze kankerverwekkend zijn en MOSH kunnen gezwellen vormen in lymfeklieren, lever en milt. Bovendien staan de stoffen niet op de verpakking vermeld.

Uit het onderzoek van Test Aankoop blijkt dat er in 15 van de 21 onderzochte balsems voor kinderen MOAH en MOSH aanwezig zijn. Twaalf producten bevatten zowel MOAH als MOSH. Kruidvat Aardbeiengeur, Kruidvat Fruitig kers-aroma, Lip Smacker Coca-Cola, Lip Smacker Fanta Strawberry, Apivita Bee Princess en Lush Rose Lollipop doorstonden de test.

Op de zwarte lijst staan onder meer Labellino, van het bijzonder populaire merk Labello, en Blistex en Laino. Die laatste twee bevatten ook stoffen die bekendstaan als populaire hormoonverstoorders.

Volgens Test Aankoop bevatten verschillende verzorgingsproducten als lotions en zonnecrèmes MOSH en MOAH. Daarbij is er geen probleem omdat ze enkel op de huid aangebracht worden. Bij lipsticks ligt dat anders omdat een deel van de stoffen via de mond wordt opgenomen.

De Block uitgenodigd

De consumentenorganisatie roept op om strenge normen op te leggen voor het gebruik van MOSH en MOAH op grond van wetenschappelijke studies. De FOD Volksgezondheid liet al weten de resultaten van het onderzoek van Test Aankoop in detail te bekijken en indien nodig actie te ondernemen. Minister De Block (Open VLD) kreeg een uitnodiging van Test Aankoop om het probleem te bespreken.