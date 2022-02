De federale ministerraad heeft beslist om de terugbetaling van contraceptiva ook voor transpersonen mogelijk te maken.

Dat heeft staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz vrijdag gemeld.

Op voorstel van Schlitz (Ecolo) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) besloot de ministerraad om de wetgeving dusdanig aan te passen dat ook transpersonen recht hebben op terugbetaling. Momenteel stelt het kb uitdrukkelijk dat de terugbetaling geldt voor vrouwen jonger dan 25 jaar. Daardoor is dat niet mogelijk voor een transpersoon die zijn identiteitskaart heeft laten aanpassen, maar nog steeds een lichaam heeft dat zwangerschap mogelijk maakt. Daarom wordt het woord 'vrouwen' vervangen door 'rechthebbenden'.

Schlitz spreekt van een 'blinde vlek in de heteronormatieve visie van de wetgever'. 'Het is fundamenteel voor mij om iedereen dezelfde rechten over hun lichaam te garanderen. Dat moet ook gebeuren via gelijke toegang tot contraceptiva', aldus de staatssecretaris.

Ook Kamerlid Karin Jiroflée (Vooruit), die de kwestie vorig jaar had aangekaart, is tevreden. 'Het recht om niet zwanger te worden moet voor iedereen hetzelfde zijn. Het maakt dan niet uit of je een man in transitie bent of niet. Ik ben tevreden dat die discriminatie nu wordt opgegeven op mijn vraag'.

