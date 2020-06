Alle leerlingen gaan in september terug naar school. Dat staat in de tekst die de onderwijsinstellingen dinsdagnamiddag aan hun achterban hebben voorgelegd.

Leerlingen in het basisonderwijs zullen fulltime schoolgaan, in het middelbaar onderwijs worden ze vier dagen in de week verwacht. De evolutie van het virus zal via kleurcodes worden weergegeven. Dat melden Het Nieuwsblad en RTBF. Bronnen in de onderwijswereld die Belga contacteerde, blijven erbij dat afgesproken werd om niet over het plan te communiceren. 'We consulteren nu onze achterban. We zien morgen wel wat ervan aan is', klinkt het op meerdere plaatsen.

Het plan voor het nieuwe schooljaar is volgens de beide media afgetoetst met de expertengroep GEES, die de exitstrategie begeleidt, én met de Franstalige en Duitstalige ministeries van Onderwijs. De onderwijspartners moeten het plan wel nog met hun achterban bespreken. Morgen/woensdag wordt er dan officieel over gecommuniceerd.

Kleurcodes

Als de coronasituatie in ons land blijft zoals ze nu is, kunnen álle leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs weer voltijds naar school in september. De GEES stelt dat die leeftijdscategorieën minder vatbaar zijn voor het virus en ook minder bijdragen tot de verspreiding.

Ook de leerlingen van het middelbaar onderwijs zullen kunnen rekenen op een normaal schoolleven. Zij mogen in eerste instantie vier dagen in de week fysiek op school aanwezig zijn. Er zal dan worden gewerkt met klasbubbels, om te vermijden dat de scholen overbevolkt zijn.

Een kleurcode (groen, geel, oranje en rood) zal aangeven hoe het coronavirus in ons land evolueert. De Nationale Veiligheidsraad beslist welke code op een bepaald tijdstip van toepassing is. Voor elke kleur/fase hebben de onderwijsinstellingen een bijhorend onderwijsplan besproken. (Belga)

