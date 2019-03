Tele-Onthaal kreeg meer dan 100 oproepen na docu Michael Jackson

In totaal kreeg 106, het nummer van Tele-Onthaal, 545 gesprekken: een op de vijf ging dus over de documentaire. Zaterdag waren dat er 80 (op 308), zondag nam het aantal weer wat af, tot 27 (op 163). Op zaterdag tussen middernacht en 6 uur 's ochtends ging de helft van de gesprekken, 22 van de 44, over seksueel misbruik.

Opvallend is dat veel meer mannen contact zochten met Tele-Onthaal. De gesprekken naar aanleiding van Leaving Neverland werden voor 45 procent door mannen gevoerd. Pots wijst erop dat over heel 2018 mannen 25 procent van de gesprekken over slachtofferbeleving voerden. Ruim drie kwart van de mensen die contact zochten, was ouder dan 50 jaar.

Bijna de helft van de bellers (44 procent) is niet in begeleiding, 15 procent is het nu niet meer maar vroeger wel. De resterende 41 procent is nu wel in begeleiding.

Een ander opvallend cijfer is dat bijna drie kwart (73 procent) van de personen die na het zien van de docu belde naar of chatte met Tele-Onthaal, dat voor het eerst deed. Van alle gesprekken in 2018 was 41 procent door een 'nieuwe oproeper'.

'Het anonimiteitsprincipe van Tele-Onthaal maakt de drempel voor oproepers zeer laag: het creëert een ruimte van veiligheid waardoor mensen uiterst moeilijke thema's zoals misbruik durven bespreken', aldus Pots.

De oproepers vertelden aan Tele-Onthaal over hun eigen verhaal van seksueel misbruik, vaak ook uit een ver verleden en door bekenden. Vrij uitzonderlijk is dat een kleine minderheid aan oproepers daders van seksueel misbruik waren.