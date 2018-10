'Tegenwoordig moet je een condoom om je USB-stick doen als je internet op gaat'

De Waag, hartje Amsterdam. Hier deed Rembrandt inspiratie op voor zijn meesterwerk De anatomische les. Gildenhuis, stadswaag, anatomisch theater, gevangenis, brandweerkazerne: het gebouw op de Nieuwmarkt heeft in de loop der eeuwen vele meesters en bestemmingen gekend. Nu is dit het werkterrein van Waag Technology & Society, een stichting waar een bonte coalitie van wetenschappers, studenten, kunstenaars en burgeractivisten werkt aan open, inclusieve technologie en tegelijkertijd de maatschappelijke impact van innovatie onderzoekt. De eerste en tweede verdieping vormen een labyrint van ateliers vol computers, lasers en 3D-printers, naast labs met microscopen, reageerbuizen en... naaimachines. Duurzaam textiel is een van de specialiteiten, naast cognitieve wetenschappen en biotechnologie. Thema's en redenen genoeg voor de VPRO om Marleen Stikker uit te nodigen voor het avondvullende praatprogramma Zomergasten. Het werd een beklijvende aflevering, waarin de stichter en directeur van Waag onder meer poneerde dat het internet 'kapot' is. Uit haar mond klonk dat niet als een gratuite bewering, want Stikker is een internetpionier. Nog voor ze Waag oprichtte, stichtte ze in 1993 De Digitale Stad als eerste publieke internetprovider van Nederland.

...