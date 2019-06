opinie

'Tachtigplussers hebben evenveel recht om zich laveloos te drinken als studenten'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

In een dienstencentrum in Eeklo wordt bier een pak duurder en in sommige Vlaamse rusthuizen is alcohol zelfs helemaal verboden. 'Moeten we oude mensen waarschuwen dat het een slecht idee is om te veel te pintelieren? Zeker weten', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Maar het blijft wel hún beslissing.'

Sinds zijn vriendin is overleden, hangt Karel (87) elke namiddag in de cafetaria van het woonzorgcentrum rond. Amper is zijn glas leeg of hij bestelt alweer een nieuwe pint. Voor het geld hoeft hij het niet te laten: een biertje kost er maar anderhalve euro. Pas tegen een uur of vijf keert hij, soms waggelend, naar zijn kamer terug. Zowel de psychologe als de verzorgers van het woonzorgcentrum hebben hem al op andere gedachten proberen te brengen. Tevergeefs. Karel wéét dat zoveel drinken niet goed voor hem is, maar stoppen wil hij niet.

