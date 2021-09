Tachtig vrijwilligers uit Frankrijk zijn vrijdag in Trooz en Luik aangekomen om de slachtoffers van de zware overstromingen een hand toe te steken. De vrijwilligers werken in de getroffen plaatsen tot zondagavond en keren maandag huiswaarts. Dat maakten de organisaties Secours populaire français en Secours populaire Wallonie-Bruxelles zaterdag gezamenlijk bekend.

Met twee speciaal ingelegde bussen vanuit het zuidelijke departement Alpes-Maritimes streken de vrijwilligers vrijdagnamiddag neer in Luik. Het helpen in door rampen getroffen gebieden ontstond bij verschillende Franse verenigingen in oktober 2020 na storm Alex. 'We waren zeer geraakt en voelden ons aangesproken. Vrij snel wilden vrijwilligers actie ondernemen en Secours populaire besloot dit weekend te organiseren. Het doel is een sterk teken van Europese solidariteit te geven, in het licht van de effecten van klimaatverandering. Europa werd in minder dan een jaar getroffen door verschillende grootschalige fenomenen, zoals storm Alex en de overstromingen in België, Nederland en Duitsland', zegt Jean Stellittano, nationaal secretaris van Secours populaire.

Zaterdagnamiddag werden zo'n 40 huizen schoongemaakt en geruimd. Hulp die de vele Belgische vrijwilligers van o.a. het Leger des Heils en andere groepen, die al enkele weken aan het werk zijn, ontlast en ondersteunt. De hulp van Secours populaire français zal langdurig zijn in een andere vorm. 'We zijn bezig een inventaris te maken van de materiële behoeften, zodat onze federaties aan de grens met België ook materiaal kunnen verzamelen zoals sanitaire voorzieningen, huishoudelijke apparaten, ontvochtigers en alles wat nodig kan zijn voor de slachtoffers'. Hoewel de voorbije weken al velen zich vrijwillig hebben aangemeld, is de werkdruk nog steeds enorm. 'De situatie is hoogdringend en we hebben nog steeds vrijwilligers nodig, anders kan het nog een jaar, twee jaar, zelfs drie duren', maakt een medewerker van het (Belgische) collectief Tatou Ania zich zorgen.

