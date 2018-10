'Systeem RSZ-korting durven herbekijken als voetbalwereld geen orde op zaken stelt'

Indien de voetbalsector niet in staat is orde op zaken te stellen, dan vindt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) dat 'we het systeem van RSZ-kortingen voor de voetbalwereld moeten durven herbekijken'. Dat bevestigt haar kabinet donderdagavond.

Binnen de voetbalsector bestaat een systeem van korting op de bijdragen van clubs en spelers aan de sociale zekerheid. Het is een systeem dat historisch is gegroeid.

De minister reageert daarmee op de schokgolf die sinds woensdagmorgen door het Belgische voetbal is gegaan. Ze wil het verdere verloop van het onderzoek nog afwachten, maar het is volgens haar kabinet duidelijk dat er onfrisse praktijken aan de gang zijn. Het is aan de voetbalsector om daar paal en perk aan te stellen, maar als blijkt dat die sector daartoe niet in staat is, 'dan moeten we het systeem van de RSZ-korting durven herbekijken'.