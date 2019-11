Otman B. (42), een Syriëstrijder uit Molenbeek die uitgewezen zou worden naar Marokko, heeft verzet aangetekend. De man zegt dat hij hiv heeft en dat Marokko hem niet de juiste verzorging kan geven, schrijft Het Nieuwsblad maandag.

B. is van Marokkaanse afkomst, maar woont al zijn hele leven in Molenbeek. In 2014 werd hij in ons land gevat en veroordeeld tot vier jaar cel tijdens het Zerkani-proces, waar verschillende terroristen veroordeeld werden. B. was een vriend van Abdelhamid Abaaoud, de regisseur van de aanslagen in Parijs. Hij vocht aan diens zijde bij IS.

Nadat hij zijn straf uitgezeten had, is B. enkele maanden geleden naar het gesloten centrum in Vottem gestuurd, met oog op een uitwijzing naar Marokko.

Maar de man tekende verzet aan. Hij vreest er gefolterd te zullen worden. Bovendien zegt B. ook dat hij hiv of zelfs aids heeft.

Omdat hij vreest dat hij in Marokko geen gepaste verzorging kan krijgen, wenst hij niet uitgewezen te worden. Voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd zijn verzoek verworpen. Het is niet duidelijk of B. beroep aantekent bij de Raad van State.