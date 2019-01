Sven Ornelis: 'Het is een foute gedachte dat rechts en conservatief zijn per definitie verfoeilijk is'

Sven Ornelis is radiopresentator bij Joe. Hij heeft ook een veelgelezen foodblog. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 26 minuten en 3 seconden nodig.