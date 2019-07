De Verenigde Staten vroegen twee weken geleden aan België of wil deelnemen aan een militaire operatie in de Straat van Hormuz.

In de zee-engte nabij Iran werden de afgelopen maanden enkele vrachtschepen aangevallen. De Verenigde Staten wijzen met de vinger naar Iran, dat de beschuldigingen van de hand wijst. Om de doorgang in de belangrijkste olieroute ter wereld te vrijwaren, wil Washington een militaire observatiemissie op de been brengen. Dinsdag berichtte De Morgen dat ook België een uitnodiging heeft ontvangen om aan de Amerikaanse operatie deel te nemen.

