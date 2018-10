Stroomtekort: Luxemburgs minister biedt ons land 200 MW aan

De Luxemburgse minister Etienne Schneider heeft in een brief aan minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) hulp aangeboden in het kader van de bevoorradingszekerheid van België. Indien de Duitse en Belgische transmissienetwerkbeheerders instemmen, kan Luxemburg een maximale capaciteit van 200 MW aanbieden.