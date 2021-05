Striptekenaar en Open VLD-politicus Marc Daniëls is maandag overleden aan de gevolgen van covid-19. Hij werd 62 jaar.

Marc Daniëls is als striptekenaar gekend onder zijn pseudoniem 'De Marck'. Samen met zijn kompaan Rik De Wulf runde hij tussen 1999 en 2010 Studio Max!. Het duo bedacht onder meer de stripreeks Stam en Pilou. De Marck had ook eigen werk en maakte onder andere strips over de Belgische tafeltennisser Jean-Michel Saive en over de Brusselse schilder en kunsthandelaar Geert Van Bruaene.

Daarnaast was Daniëls politiek actief voor Open VLD. In zijn geboorteplaats Jette verving hij sinds september 2020 Brussels minister Sven Gatz als gemeenteraadslid. Hij was er ook OCMW-raadslid en zetelde in het Brusselse regiobestuur van Open VLD.

Onder meer Brussels burgemeester Philippe Close en Brussels minister Sven Gatz getuigen op sociale media hun medeleven. 'Vandaag ben ik een vriend en compagnon verloren: de Brusselse ket, kunstenaar en levensgenieter werd door covid-19 geveld', schrijft Gatz. (Belga)

Marc Daniëls is als striptekenaar gekend onder zijn pseudoniem 'De Marck'. Samen met zijn kompaan Rik De Wulf runde hij tussen 1999 en 2010 Studio Max!. Het duo bedacht onder meer de stripreeks Stam en Pilou. De Marck had ook eigen werk en maakte onder andere strips over de Belgische tafeltennisser Jean-Michel Saive en over de Brusselse schilder en kunsthandelaar Geert Van Bruaene. Daarnaast was Daniëls politiek actief voor Open VLD. In zijn geboorteplaats Jette verving hij sinds september 2020 Brussels minister Sven Gatz als gemeenteraadslid. Hij was er ook OCMW-raadslid en zetelde in het Brusselse regiobestuur van Open VLD. Onder meer Brussels burgemeester Philippe Close en Brussels minister Sven Gatz getuigen op sociale media hun medeleven. 'Vandaag ben ik een vriend en compagnon verloren: de Brusselse ket, kunstenaar en levensgenieter werd door covid-19 geveld', schrijft Gatz. (Belga)