Live Stormweer eist dodelijk slachtoffer in Mol

15:27

Carnavalstoeten in As, Rotem en Bilzen afgelast

De organisatie, gemeentebesturen en de politiediensten hebben zondagmorgen beslist om enkele carnavalsoptochten in Limburg af te gelasten wegens de hevige rukwinden. Zo liet politie Maasland weten dat de stoet van de Kezelzekskes in Rotem (Dilsen-Stokkem) niet kan plaatsvinden. Ook de optocht van de Orde der Asserbakken in As is afgelast, net als de stoet in Bilzen.

"Na advies van de brandweer en de weerstations heeft burgemeester Tom Seurs met de organisatie beslist om de carnavalstoet in As niet te laten doorgaan. De veiligheid van de deelnemers en de bezoekers kan niet gegarandeerd worden," zo klinkt het in een mededeling. Kort voor 11 uur is ook door de veiligheidscel van de stad Bilzen beslist dat de optocht in Bilzen niet kan plaatsvinden. "Iedereen is uiteraard welkom in het centrum waar het carnavalsfeest gevierd wordt in de tent op de Markt en in de vele cafés," aldus de stad Bilzen.