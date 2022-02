Door de extreem hoge windsnelheden die vrijdagnamiddag worden verwacht, zullen alle 399 windmolens op zee één uur stil liggen.

Dat zegt het Belgian Offshore Platform (BOP), de vereniging die de eigenaars van de windparken in de Noordzee vertegenwoordigt.

Tussen 15.30 uur en 16:30 uur zullen de windparken op zee geen elektriciteit produceren. De wieken worden geblokkeerd. 'Het is voor het eerst sinds 2009, toen de eerste windturbines op zee werden geïnstalleerd, dat dat gebeurt. Bij een storm is er altijd wel wat productie, maar vandaag liggen ze voor het eerst allemaal still', vertelt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform.

De windmolens gaan zichzelf automatisch stil leggen. De wieken worden geblokkeerd. 'Alle turbines, zelf de oudste, zijn zeer stormbestendig', verzekert Vermeylen.

Goede maand

Opvallend: de turbines gaan maar een uurtje stil liggen. Tegen 17:00 uur zullen de windparken weer aan 50 procent van de capaciteit draaien, en tegen vrijdagavond zullen ze weer aan vol vermogen (2,2 GW) draaien. Februari is hoe dan ook een goede maand voor de productie van elektriciteit door windmolens. In de eerste zeventien dagen van februari produceerden de windmolens op zee 662.656 megawattuur elektriciteit. Dat is goed voor 15 procent van de totale Belgische vraag naar stroom in die periode.

