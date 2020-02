Dennis, nu officieel ook een Belgische storm, heeft in Oost-Vlaanderen al voor een reeks schadegevallen gezorgd. Dat melden verschillende Oost-Vlaamse hulpverleningsdiensten.

In Zelzate zijn planken van een toren geblazen en in Sint-Gillis-Waas is het dak van een woning in aanbouw weggewaaid. In Gent dreigt de glazen afsluiting van een flatgebouw naar beneden te komen.

De schutterstoren aan de Grote Markt in Zelzate liep vorig weekend al schade op door storm Ciara en zaterdagavond werden verschillende planken van de toren uit 1927 weggeblazen. Omdat er brokstukken naar beneden kwam is een deel van de Grote Markt afgesloten voor alle verkeer.

In het Waasland kregen de hulpdiensten ook enkele schadegevallen. In de Kemphoekstraat in Sint-Gillis-Waas werd het dakgebinte van een huis in aanbouw weggeblazen en in de Bergstraat kwam een boom terecht op de parking van een warenhuis, waardoor auto's de parking niet meer konden verlaten. De hulpverleningszone Waasland moest ook uitrukken voor omgewaaide bomen en schade in onder meer Sint-Niklaas en Beveren.

Op de weg zorgde een boom op de R4 in de Gentse deelgemeente Wondelgem zondagmorgen voor verkeershinder. De rijbaan was er een tijdlang versperd ter hoogte van de Buntstraat. Niemand raakte gewond.

RED-team ingezet voor flatgebouw in Gent

In Gent is het RED-team van de brandweerzone Centrum ingezet en zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse voor de interventie aan het Spinmolenplein, waar de glazen afsluiting van het flatgebouw naar beneden dreigt te komen. 'We proberen de situatie onder controle te krijgen', zegt woordvoerder Alisa Coessens van brandweerzone Centrum.

De glazen afsluiting rond sommige appartementen van het gebouw van 26 verdiepingen hangt los en dreigt naar beneden te vallen. Er is een grote veiligheidsperimeter ingesteld en de hulpdiensten vragen weg te blijven uit de omgeving. Het Groenevalleipark, de Nieuwe Wandeling en enkele andere straten zijn afgesloten.

Het RED-team, dat ingezet wordt bij interventies waar een ladderwagen ontoereikend is, kwam ter plaatse. Voorlopig worden er geen gewonden gemeld en moet het flatgebouw niet ontruimd worden.

'Het is een bijzonder complexe interventie', zegt Alisa Coessens van brandweerzone Centrum. 'We zijn met 30 mensen ter plaatse. De mensen van het RED-team werken beveiligd omdat de wind zeer hevig is. De glazen panelen van de balustrades wegen elk 12 kilo en moeten aangepakt worden. We werken verdieping per verdieping maar op sommige plaatsen is het gevaar veel groter. We vragen aan iedereen om de veiligheidsperimeter te respecteren.' De operatie zal vermoedelijk nog enkele uren duren.

100-tal interventies in Brussel en Vlaams-Brabant-West

Niet enkel in Oost-Vlaanderen is Dennis voor schade aan het zorgen. Ondertussen heeft de brandweer van Vlaams-Brabant-West zo'n 72 interventies gedaan. Die van Brussel heeft er voorlopig 27. Dat meldt de brandweer zondagmiddag.

Er zijn momenteel nog een 16-tal teams op de baan in Vlaams-Brabant om die interventies af te werken maar de schade blijft relatief beperkt. In de Vredelaan in Weerde, bij Zemst, heeft de hevige wind wel een woning beschadigd. Een deel van de zijgevel werd weggeblazen. Daarbij vielen weliswaar geen gewonden.

In Brussel moest er tweemaal moest een boom verwijderd worden van de openbare weg en in 25 andere gevallen ging het om andere voorwerpen die weggewaaid of losgekomen waren. Zo moest de brandweer onder meer een grote tak verwijderen op de Landsroemlaan in Ganshoren en moest er een klimteam van de brandweer uitrukken naar de Etterbeeksesteenweg in Brussel. Daar was een stuk gevel van een gebouw van de Europese Unie losgekomen, ter hoogte van de negentiende verdieping. Het stuk gevel dreigde naar beneden te vallen en werd door de brandweer verwijderd.

Kleine impact op Brussels Airport

Waar het stormweer weinig impact blijkt te hebben, is op de luchthaven van Zaventem. Dat werd zondag vernomen bij woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. 'Er zijn beperkte vertragingen mogelijk, maar we doen ons best om al onze passagiers daarvan op de hoogte te houden', zegt ze.

Twee vluchten van British Airways moesten zondag wel afgelast worden, maar dat was omdat ze door het stormweer in het Verenigd Koninkrijk niet konden vertrekken.

Brussels Airport raadt mensen die zondag een vlucht moeten nemen, aan om voor hun vertrek even de website of app van de luchthaven te consulteren.

Verenigd Koninkrijk lijdt onder overstromingen

Verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk worden zondag geteisterd door wateroverlast als gevolg van de storm Dennis en de zware regenval die daarmee gepaard gaat. Vooral Schotland en Wales worden getroffen.

Verspreid over het hele land zijn honderden weerswaarschuwingen uitgevaardigd. In het zuiden van Schotland zijn door de overvloedige regenval evacuatiebevelen uitgeschreven. Voor het zuiden van Wales heeft Met Office, de Britse weerdienst, dan weer code rood afgekondigd, waarmee gewaarschuwd wordt voor een 'levensbedreigende' situatie.

In het zuidoosten van Wales is de rivier Taff uit zijn oevers getreden. In de stad Pontypridd, ongeveer twintig kilometer ten noorden van Cardiff, staan verschillende wijken onder water.

In Wales, Schotland en Engeland zijn ook heel wat wegen afgesloten en treinverbindingen geblokkeerd. Er zijn ook honderden vluchten geschrapt, in de eerste plaats van de luchtvaartmaatschappijen Easyjet en British Airways.

© Belga Image

© Belga Image

© Belga Image

