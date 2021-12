De Vlaamse regering bereikte vrijdag nog geen akkoord over de aanpak van de stikstofuitstoot. In het weekend wordt verder gepraat, al lijkt een landing in de loop van de werkweek volgens de inschattingen van vrijdagavond realistischer.

In februari oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een kippenstal in Limburg geen vergunning kon krijgen, omdat de uitstoot van stikstof nefast was voor een nabijgelegen natuurgebied. Daarmee werd de Vlaamse aanpak van de stikstofproblematiek, gebaseerd op een voorlopig plan van vijf jaar oud, op losse schroeven gezet. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voerde tijdelijke nieuwe regels in en kondigde tegelijk aan dat er voor het einde van het jaar een nieuwe Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) zou komen.

De nieuwe Nederlandse regering besloot afgelopen week al een budget van 25 miljard euro uit te trekken voor een transitie van de landbouw. Nederland kwam reeds voor Vlaanderen in de problemen met een gelijkaardig stikstofarrest en zag zich genoodzaakt een quasi-vergunningsstop in te voeren. Ook Vlaanderen zal geld op tafel moeten leggen om de boeren te compenseren die door de nieuwe aanpak niet meer kunnen uitbreiden of zelfs moeten inkrimpen. De omvang van die vergoeding vormt een twistpunt tussen CD&V en N-VA.

Bouwshift

Maatregelen die op tafel liggen zijn een uitdoving voor de zestig grootste uitstoters van stikstof tegen 2030. Veehouders zonder hoogtechnologische stallen, die stikstof deels kunnen afvangen, zouden hun uitstoot tegen datzelfde jaar met 60 procent moeten verminderen. Open VLD heeft in de marge van de stikstofdiscussie intussen de bouwshift op tafel gelegd. Via haar ministers is de partij slechts zijdelings bij het stikstofdossier betrokken, dus hoopt ze meteen ook voor de bouwshift een deal binnen te halen. Als eigenaars van grond die niet langer kan worden bebouwd volledig moeten worden vergoed, loopt ook hier de kost hoog op.

