'De afvlakking van vorige week was van korte duur.' UGent-statisticus Bart Mesuere bracht via zijn dagelijkse Twitter-update somber nieuws. Met een toename van 11 procent zit het gemiddeld aantal besmettingen weer in stijgende lijn.Dagelijks worden er gemiddeld ruim 2.600 nieuw besmettingen vastgesteld. Achter dat getal zitten onrustwekkende lokale situaties. Zo tekende de provincie Namen een stijging op van maar liefst 36 procent. In Limburg gingen de cijfers met 21 procent omhoog. Ook andere indicatoren baren zorgen. Het reproductiecijfer klimt weer boven de 1. De epidemie wint dus aan kracht. In Namen is de positiviteitsratio zeer hoog. Voor elke 100 uitgevoerde tests zijn er meer dan 10 positief. Het nationale gemiddelde klokt af op ruim 6 procent. Het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief stabiel. 'Maar met gemiddeld 156 per dag is dat nog steeds het dubbele van de vooropgestelde drempel van 75 per dag', zegt Mesuere. De toename komt er te midden van stijgende coronacijfers in andere Europese landen. Zo tekende Nederland zaterdag een fikse stijging op. Dagelijks worden er meer dan 6.000 besmettingen vastgesteld. Volgens de regering moet de piek van de derde golf nog komen. Ook in Duitsland is het alle hens aan dek. Experts verwachten er tegen Pasen een piek die vergelijkbaar is met die van Kerstmis, toen de tweede golf over Duitsland rolde. En in Italië gaan de meest bevolkte regio's opnieuw op slot.Zetten we ons in België dan ook best schrap voor de derde golf? Ondanks de stijging blijven de experts koelbloedig. Viroloog Steven Van Gucht ziet voorlopig geen nood aan extra maatregelen. Eenzelfde geluid bij infectioloog Steven Callens (UGent). Net als Van Gucht zetelt hij in de GEMS-expertenraad, die de regering adviseert. 'Ik maak me nog niet veel zorgen', zegt hij. Volgens Callens beantwoordt de stijging in de cijfers voorlopig aan de voorspellende modellen van het Restore-consortium, een samenwerkingsverband van verschillende Belgische universiteiten. Restore-lid en biostatisticus Kurt Barbé (VUB) beaamt. 'Deze observaties liggen volledig in de lijn van de analyses die eind januari werden gemaakt.' De mathematische modellen voorspelden toen het dominanter worden van de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten, die besmettelijker zijn dan het 'gewone' coronavirus. Volgens Barbé zijn die varianten vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 67 procent van alle nieuwe besmettingen. 'Die toenemende dominantie is nu eenmaal onvermijdelijk. We moeten hier gewoon door.' Zolang er sprake is van een lineaire toename en geen exponentiële stijging, dan hoeft dat geen probleem te zijn, klinkt het nog. Het model verwacht dat de toenemende dominantie nog toeneemt tot 90 procent. 'Maar vanaf dan zal de curve opnieuw gaan dalen - als er tenminste geen versoepelingen worden ingevoerd.' Betekent dit dan dat nieuwe verstrengingen onnodig zijn? Daar lijkt het op. De experts denken dat de huidige maatregelen zullen volstaan. 'Ook specifieke maatregelen voor bepaalde leeftijdscategorieën of regio's lijken me daarom voorlopig voorbarig', zegt Barbé.Voor Steven Callens is het duidelijk: we moeten ons aan het afgesproken plan houden. Ideeën zoals het heropenen van terrasjes in de paasvakantie, zoals de N-VA vraagt, zijn dus uit den boze. Het is beter om ons aan de afgeklopte tijdslijn te houden, zoals de potentiële heropening van de horeca op 1 mei. 'Met de besmettelijkere varianten moeten we niet op zoek gaan naar extra versoepelingen. We hebben net een goed evenwicht gevonden in de bestrijding van het virus.'Bovendien is het belangrijk dat de vaccinatie-uitrol op schema blijft. En daar knelt het schoentje. De recente Europese goedkeuring van het Johnson&Johnson-vaccin was goed nieuws, de teruggeschroefde leveringen van AstraZeneca dan weer niet. 'En zonder vaccinaties kunnen we niet versoepelen', zegt Callens.