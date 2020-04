Steven Van Gucht benadrukt dat de belasting op onze ziekenhuizen nog steeds heel zwaar is, en dat het dus belangrijk is dat we de maatregelen de komende weken blijven volhouden, tot de cijfers echt beginnen dalen.

'De cijfers van vandaag lijken een lichte daling te geven van het aantal nieuwe hospitalisaties en zelfs van de bezetting van de bedden in intensieve zorgen. We willen er echter op drukken dat dit dit mogelijk een weekendeffect kan zijn, zoals we in het verleden al hebben gezien', aldus interfederale woordvoerder Steven Van Gucht. 'Het is dus te vroeg om van een echte daling te mogen spreken.'

Wel mogen we volgens de interfederale woordvoerders stellen dat de cijfers van de vorige weken een stabilisatie aantonen, 'en we zullen kijken hoe dit de komende week evolueert'.

Van Gucht benadrukt wel dat de belasting op onze ziekenhuizen nog steeds heel zwaar is, en dat het dus belangrijk is dat we de maatregelen de komende weken blijven volhouden, tot de cijfers echt beginnen dalen.

Er zijn in de afgelopen 24 uur 420 mensen mensen opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren er dat nog 499.

Er liggen momenteel 1.257 mensen op intensieve zorgen, dat zijn er vier minder dag een dag eerder. Het aantal mensen dat beademd wordt bedraagt 984 (-11).

De afgelopen 24 uur hebben ook 235 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal mensen dat genezen is verklaard en uit het ziekenhuis is ontslagen op 3.986.

In totaal liggen nu 5.840 mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 105 meer dan zondag.

185 mensen kwamen in de afgelopen 24 uur om het leven. Daarvan kwamen er 60 uit Vlaanderen, 80 uit Wallonië en 45 uit Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 1.632.

'Dit getal bevat zowel overlijdens die bevestigd werden in het hospitaal, dat is 80 procent van het totale aantal, en 20 procent zijn vermoedelijke covid-gerelateerde overlijdens buiten onze hospitalen', aldus Steven Van Gucht. Heel vaak gaat het om mensen van hoge leeftijd.

In totaal zijn nu 20.814 coronabesmettingen gerapporteerd in België, een stijging met 1.123. Van die nieuwe gevallen wonen er 686 in Vlaanderen, 262 in Wallonië en 137 in Brussel. Van 38 gevallen is niet geweten waar ze wonen.

'De cijfers van vandaag lijken een lichte daling te geven van het aantal nieuwe hospitalisaties en zelfs van de bezetting van de bedden in intensieve zorgen. We willen er echter op drukken dat dit dit mogelijk een weekendeffect kan zijn, zoals we in het verleden al hebben gezien', aldus interfederale woordvoerder Steven Van Gucht. 'Het is dus te vroeg om van een echte daling te mogen spreken.' Wel mogen we volgens de interfederale woordvoerders stellen dat de cijfers van de vorige weken een stabilisatie aantonen, 'en we zullen kijken hoe dit de komende week evolueert'. Van Gucht benadrukt wel dat de belasting op onze ziekenhuizen nog steeds heel zwaar is, en dat het dus belangrijk is dat we de maatregelen de komende weken blijven volhouden, tot de cijfers echt beginnen dalen. Er zijn in de afgelopen 24 uur 420 mensen mensen opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren er dat nog 499.Er liggen momenteel 1.257 mensen op intensieve zorgen, dat zijn er vier minder dag een dag eerder. Het aantal mensen dat beademd wordt bedraagt 984 (-11). De afgelopen 24 uur hebben ook 235 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal mensen dat genezen is verklaard en uit het ziekenhuis is ontslagen op 3.986. In totaal liggen nu 5.840 mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 105 meer dan zondag. 185 mensen kwamen in de afgelopen 24 uur om het leven. Daarvan kwamen er 60 uit Vlaanderen, 80 uit Wallonië en 45 uit Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 1.632. 'Dit getal bevat zowel overlijdens die bevestigd werden in het hospitaal, dat is 80 procent van het totale aantal, en 20 procent zijn vermoedelijke covid-gerelateerde overlijdens buiten onze hospitalen', aldus Steven Van Gucht. Heel vaak gaat het om mensen van hoge leeftijd. In totaal zijn nu 20.814 coronabesmettingen gerapporteerd in België, een stijging met 1.123. Van die nieuwe gevallen wonen er 686 in Vlaanderen, 262 in Wallonië en 137 in Brussel. Van 38 gevallen is niet geweten waar ze wonen.