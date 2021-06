Als de cijfers het toelaten en de vaccinatiegraad voldoende hoog is, moet het mogelijk zijn om na de zomer terug te keren naar een normaal leven. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in een interview met Belga. 'Maar we moeten dan wel bereid zijn om terug te schakelen indien dat nodig is'.

Volgens Van Gucht evolueren de coronacijfers op dit moment gunstiger dan verwacht. 'Als we dat kunnen volhouden, is dat fantastisch', aldus de viroloog. Tegelijk waarschuwt hij wel om niet te vroeg victorie te kraaien. 'We moeten nog steeds voorzichtig zijn, als we de geplande versoepelingen allemaal willen doorvoeren.'

Het risico op overdracht blijft volgens Van Gucht relatief beperkt op georganiseerde evenementen en in de horeca, maar is wel groter in de privésfeer. 'We zijn minder op onze hoede bij mensen die we vertrouwen en dat geeft een vals gevoel van veiligheid. Op café bijvoorbeeld is er toch meer sociale controle, net als op festivals en in theaters, waar er toch heel wat randvoorwaarden zijn.'

Brits scenario vermijden

Voor de viroloog blijft het zaak om een situatie zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar geplande versoepelingen 'on hold' werden gezet door het stijgend aantal infecties, te vermijden. 'Dat scenario wil uiteraard niemand', zegt hij. 'Maar als de cijfers beginnen te stijgen zoals in het VK, moeten we de versoepelingen terecht in vraag stellen. Het zal belangrijk zijn om tijdig te reageren. De Engelsen hebben dat gedaan en we zien nu gelukkig een aftopping in de cijfers.'

De opmars van de deltavariant, voordien gekend als de Indiase variant, hangt momenteel wel als een regenwolk boven ons land, al hoeft dat volgens Van Gucht niet meteen een drama te betekenen. Het aandeel van die variant wordt inderdaad groter, maar zolang het totale aantal besmettingen fel blijft dalen, komen de geplande versoepelingen niet in het gedrang.

Van Gucht benadrukt daarom ook nog maar eens het belang van volledige vaccinatie. 'Alle goedgekeurde vaccins beschermen goed tegen de verschillende varianten van het virus', zegt hij.

Moeilijke herfst?

Kunnen we dan na de zomer eindelijk de mondmaskers ritueel verbranden en terugkeren naar een normaal leven?

'Het is inderdaad de politieke ambitie om te werken richting normalisatie. Als de cijfers dat toelaten en de vaccinatiegraad voldoende hoog is, kan dat mogelijk zijn. Maskers zullen dan niet meer nodig zijn, behalve misschien op het openbaar vervoer. Maar een belangrijke voorwaarde is dat we moeten kunnen terugschakelen als dat nodig is. Het virus zal in het najaar sowieso opnieuw meer druk zetten, maar we weten nog niet wat de impact daarvan gaat zijn op een gevaccineerde populatie.'

Een mogelijke nieuwe lockdown in de herfst of winter neemt Van Gucht niet in de mond. 'Dat terugschakelen kan ook gaan om bepaalde aanbevelingen, bijvoorbeeld om meer thuis te werken of een mondmasker te dragen in de winkel. Een hoge vaccinatiegraad is de belangrijkste voorwaarde: hoe hoger, hoe stabieler de situatie en hoe beter we het najaar en de winter zullen verteren.'

