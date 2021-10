Het decreet dat een gedeeltelijke privatisering van de publieke zorgverenigingen mogelijk maakt, is opnieuw niet gestemd geraakt in het Vlaams Parlement.

De linkse oppositiepartijen PVDA, Groen en Vooruit dienden een amendement in en vroegen meteen een advies van de Raad van State. De meerderheid is niet te spreken over het nieuwe uitstel.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen het voor publieke welzijnsverenigingen mogelijk maken participaties te nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zorgverenigingen zullen private investeerders tot 49 procent van het investerings­kapitaal kunnen laten­ aanleveren. Op die manier kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat volgens de indieners een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lokale besturen.

Over het voorstel is de voorbije weken en maanden stevig gediscussieerd. Tegenstanders, die steevast spreken van het 'privatiseringsdecreet', vrezen dat het voorstel de deur opent voor de commercialisering van de openbare zorgsector, dat de ingreep zal leiden tot minder kwalitatieve zorg en tot slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Voorstanders spreken dan weer van het 'versterkingsdecreet' omdat de ingreep kan helpen om de financiële draagkracht van de openbare zorgsector te versterken.

De stemming van het veelbesproken decreet werd eerder al eens uitgesteld. Dat gebeurde woensdag opnieuw nadat de linkse oppositiepartijen een amendement indienden en daarover een advies vroegen bij de Raad van State. Dat verzoek werd gesteund door meer dan één derde van de volksvertegenwoordigers, waardoor de stemming opnieuw is opgeschort.

Vanuit de meerderheid wordt misnoegd gereageerd op het nieuwe uitstel. 'Dit is een manifeste vertragingsoperatie', zegt Open Vld-parlementslid Tom Ongena. 'Dit is een cinema en een parlement onwaardig', aldus nog Ongena. 'Ik heb nog nooit meegemaakt dat de stemming van een decreet op zo'n manier onmogelijk gemaakt wordt', vulde Kris Van Dijck (N-VA) aan.

