Voorlopig raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) enkel mondmaskers aan voor mensen met symptomen of verzorgers. Maar voor hoelang nog?

Het gerenommeerde Robert Koch-Instituut (RKI) paste haar standpunt donderdag al aan. Tot voor kort stelde de Duitse gezondheidsorganisatie dat mondmaskers enkel handig zouden zijn voor mensen met acute luchtwegaandoeningen. Nu klinkt het dat een algemene toepassing van mondmaskers (ook bij mensen zonder symptomen) het risico op de overdracht van het coronavirus kan verminderen.

Eenzelfde geluid in de Verenigde Staten. Volgens The Washington Post zou de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC binnenkort alle Amerikanen aanraden om maskers te dragen in publieke plaatsen. De professionele mondmaskers zouden echter prioritair voorbehouden moeten worden voor dokters en verplegend personeel. Amerikaanse president Donald Trump zegt daarom dat een bedekking met een sjaal al zou volstaan om de verspreiding van het virus mee in te dammen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijft voorlopig bij het huidige standpunt, dat stelt dat gezonde mensen geen masker hoeven te dragen.

Toch lijkt daar ook beweging in te komen. Volgens Amerikaanse en Britse media zal de WHO haar advies wellicht herbekijken. De BBC citeerde eerder deze week professor David Heymann, die de organisatie adviseert. 'Een mondmasker dragen zou even effectief kunnen zijn als social distancing - of zelfs effectiever', klonk het.

Het masker zou dan wel op de juiste manier gedragen moeten worden: correct aangebracht aan het gezicht en voor een bepaalde duurtijd.

In The Guardian speculeert epidemioloog Ben Cowling over het mogelijke nieuwe advies. 'De WHO zal allicht adviseren om de chirurgische maskers voor te behouden voor de gezondheidszorg. Daarom zal er gekeken worden in de richting van zelfgemaakte en stoffen maskers.'

Vooralsnog wijzen de Belgische wetenschappers en bevoegde ministers naar het advies van de WHO. Donderdag zei premier Sophie Wilmès (MR) in het parlement dat het op dit moment niet haalbaar zijn voor de hele bevolking om een mondmasker te dragen, 'zelfs als dat aan te raden zou zijn'.

