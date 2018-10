Steeds meer kandidaten met migratieachtergrond op kieslijsten

Het aantal kandidaten met een migratieachtergrond is flink gestegen in vergelijking met de gemeenteraads­verkiezingen van 2012 en 2006. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent dat vrijdag wordt gebracht door De Morgen en VRT. Desondanks blijven mensen met een migratieachtergrond tot op vandaag ondervertegenwoordigd in de politiek.

Het percentage kandidaten met een migratieachtergrond voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bedraagt 14,3 procent in de 13 Vlaamse centrumsteden. Dat is heel wat meer dan in 2012 (9,5 procent) en 2006 (6,7 procent).

Die stijging zie je in alle centrumsteden, maar is het sterkst in Gent (+7,2 procent) en Antwerpen (+8,6 procent). 'Dat heeft voor een stuk te maken met de nieuwe migratiepartijen die opkomen', verklaart Bram Wauters van de Universiteit Gent. Hij heeft het over partijen als Be.one, Vlaams Multicultureel Collectief, De Spiegel en D-SA. Maar ook bij de andere partijen staan steeds meer kandidaten met een migratieachtergrondop de lijsten.

'Wel op kieslijsten, maar minder op goede plaatsen'

Meer diversiteit op de kieslijsten moet ook leiden tot meer diversiteit binnen de stads- en gemeentebesturen, zegt het Minderhedenforum vrijdag in een reactie. 'Personen met een migratieachtergrond staan wel op de kieslijsten, maar komen minder vaak terecht op de (schaarse) 'goede' plaatsen. De kans op een gelijke vertegenwoordiging in de stads- en gemeentebesturen, keldert daar serieus mee', zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum.

Die voegt daaraan toe dat mensen met een migratieachtergrond niet enkel mogen geïnstrumentaliseerd worden tot stemmenkanonnen, om nadien geen effectieve plaats te bemachtigen. 'Wie veel stemmen haalt, moet ook effectief een mandaat kunnen opnemen.'

'We moedigen alle politici aan, ongeacht hun etnische afkomst, om netwerken uit te bouwen met personen met een migratieachtergrond om antidiscriminatie, gelijke kansen en diversiteit op de agenda te zetten. Want verzuchtingen van kiezers uit etnisch-culturele minderheden ernstig nemen is een verantwoordelijkheid van alle politici', besluit het Minderhedenforum.