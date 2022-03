Meer dan 8.300 beginnende leerkrachten krijgen versneld een loonsverhoging die kan oplopen tot ongeveer 50 euro netto meer per maand. Dat kondigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts aan. Het gaat om een onderdeel van de cao die de onderwijspartners vorig jaar hebben afgesloten.

Vroeger moesten jonge leerkrachten een minimumleeftijd bereiken voor ze in aanmerking kwamen voor hun eerste loonsverhoging. Dat betekende dat ze vaak hun eerste jaar moesten afwerken zonder opbouw van loonanciënniteit, aldus Weyts. Bij de onderhandelingen over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst vorig jaar, beslisten de onderwijspartners om die regel af te schaffen. "We maken het opnieuw iets aantrekkelijker om te starten met een loopbaan in het onderwijs", aldus Weyts. "Startende leerkrachten verdienen het om sneller extra zekerheid en extra waardering te krijgen."

Concreet krijgen 8.334 leerkrachten nu een jaar vroeger hun eerste loonsverhoging, die kan oplopen tot ongeveer 50 euro netto per maand. De eerste leerkrachten zagen die loonsverhoging al bij de uitbetaling van de lonen van februari, klinkt het. Het gaat om een van de maatregelen om meer jonge starters naar het onderwijs te lokken en meer starters ook in het onderwijs te houden. "Er is geen zilveren kogel die het lerarentekort meteen de wereld uithelpt en dus nemen we veel maatregelen op veel fronten", aldus nog Weyts.

"Te veel leerkrachten verlieten het onderwijs weer in hun eerste 5 jaar voor de klas. Die uitstroom begint nu af te nemen en we willen die nog verder doen afnemen. Onder meer door leerkrachten meteen anciënniteit te laten opbouwen en dus sneller die eerste loonsverhoging te bieden. Dat is ook een blijk van waardering".

