De standbeelden van Leopold II in Hasselt en Sint-Truiden worden voorlopig niet verwijderd. Ook de Truiense Leopold II-straat mag zijn naam behouden, maar er komt wel een bord met extra duiding en context. In Hasselt werd het Leopold II-monument in 2018 al voorzien van een verduidelijkend bord.

Het Leopold II-standbeeld in Hasselt werd onlangs nog beklad met rode verf, waarna het stadsbestuur het beeld liet reinigen. Na de Black Lives Matter-actie van afgelopen zondag op het Kolonel Dusartplein trokken de actievoerders naar het nabijgelegen Leopold II-standbeeld, dat een wit doek over het hoofd gebonden kreeg. De Hasseltse PVDA pleit er intussen voor om het standbeeld te vervangen door een anti-koloniaal kunstwerk.

In Hasselt werd de discussie over het standbeeld door het vorige bestuur al eens gevoerd. In 2018 werd er een verduidelijkend bord naast het standbeeld gezet. Ook volgens huidig burgemeester Steven Vandeput (N-VA) wordt het probleem niet opgelost door het standbeeld te verwijderen. 'De waarheid heeft zijn rechten: het standbeeld is een monument voor de Hasselaren die actief geweest zijn in Congo. Leopold II is daar inderdaad geen goed uithangbord voor', aldus Vandeput. 'We moeten er echter blijven aan herinnerd worden en we mogen het nooit vergeten. Educatie is veel belangrijker dan een symbolenstrijd.'

Rode tranen

In Sint-Truiden heeft het monument van Leopold II enkele rode tranen uit papier gekregen. Bovendien wil oppositiepartij sp.a de Leopold II-straat van naam wijzigen, maar een naamsverandering komt er voorlopig niet. Wel komt er een bord met extra duiding en context. 'Straatnamen weerspiegelen onze geschiedenis. In de Belgische geschiedenis zitten een aantal passages die vandaag de dag niet meer door de beugel zouden kunnen, en die onder andere met koning Leopold II geassocieerd worden. We mogen die geschiedenis evenwel niet vergeten', reageert burgemeester Veerle Heeren (CD&V). 'Op die manier herinnert het verleden ons eraan dat de toekomst er anders moet uitzien.'

