Stand-upcomedian Dena Vahdani opent het Antwerpse comedyfestival Mad Goat met Warrior Princess.

De in Brussel geboren en getogen Dena Vahdani wilde dokter worden - 'ik heb veel empathie en blonk uit in wetenschappen' - tot ze al blokkend ontdekte dat haar creatieve kant verkommerde. Ze sloeg de geneeskundeboeken dicht, volgde een comedyworkshop in het Antwerpse comedycafé The Joker en stapte de bühne op met de gevleugelde woorden: 'Iraanse vrouwen zijn de mooiste van de wereld, maar ik lijk op Annemie Turtelboom.' Dat is de eerste zin die u uitspreekt in Warrior Princess? Dena Vahdani: Ja, het is de perfecte opener van een show waarin ik vertel over mezelf, mijn Iraanse roots, mijn coming-out en hoe comedy me hielp om mezelf te aanvaarden. Humor is de beste manier om dingen te verwoorden én te verbeteren. Als mensen zichzelf en hun strijd om te mogen zijn wie ze zijn in mijn show herkennen, dan ben ik gelukkig. Mensen doen lachen, hen mijn verhaal vertellen en hen raken met iets wat misschien ver van hun leefwereld ligt, is mijn missie. Sinds wanneer voelt u zich een ' warrior princess'? Vahdani: Ik beschouw Iraanse vrouwen als strijders die moeten vechten voor hun vrijheden, en westerse vrouwen als prinsessen die al meer vrijheden hebben en strijden om als koninginnen gerespecteerd te worden. De titel is ook een knipoog naar de serie Xena: Warrior Princess. Xena is een icoon binnen de lesbische gemeenschap, omdat we beweren dat zij lesbisch is. Voilà. Met die show opent u een festival dat fors aandacht besteedt aan vrouwelijke stand-upcomedy. Eindelijk. Vahdani: Ik ben trots dat ik Mad Goat mag openen en mag spelen voor een publiek dat nieuwsgierig is naar nieuwe stand-upcomedians. Dit publiek beseft hoe belangrijk het is om een ticket te kopen en zo cultuur te steunen. En het weet hoe helend de lach werkt. Weet u, er zijn minder vrouwelijke stand-upcomedians dan mannelijke, maar ik vind ons proportioneel beter. Van de tweehonderd mannelijke comedians zijn er misschien dertig goed. Van de dertig vrouwelijke comedians zijn er zeker twaalf straf. 'Comedy gaat niet om grappen maken, je moet op zoek naar emoties', zei de Nederlandse cabaretier Raoul Heertje onlangs in Trouw. Bent u het met hem eens? Vahdani: Helemaal. De eerste grappen die je maakt, zijn grappen over jezelf én om jezelf te helen. Toen ik deze show voorbereidde, vroeg ik de Franse stand-upcomedian Haroun om raad. 'Ik wil het ook over mijn ouders hebben, over hun vlucht uit Iran, hun leven in België. Maar dat is een emotioneel verhaal.' Harouns antwoord was duidelijk: 'Doen. Net dat maakt je show persoonlijk.' Mijn show is dus vrolijk, grappig, nooit kwetsend maar ook emotioneel. Ik ben niet verlegen maar wel gevoelig. Zo sta ik op de scène. Wie is uw voorbeeld? Vahdani:Saturday Night Live. Hoe een team stand-upcomedians wekelijks de actualiteit in moppen vat, vind ik indrukwekkend. Ooit wil ik iets dergelijks doen.U weet dat De ideale wereld een nieuwe presentator zoekt? Vahdani: Ik weet het. Ik ken Jan Jaap van der Wal goed. (lacht)Wilt u ooit in Iran optreden? Vahdani: Daar droom ik van. Ik wil er de show in het Farsi spelen. Maar een vrouw mag er niet in haar eentje op het podium staan. De wet zegt dat je door minstens één man of een groep vrouwen vergezeld moet zijn. Toch geef ik die droom niet op. Wie weet, op een dag.