Het sociaal protest tegen de hervorming van de pensioenen in Frankrijk heeft bij de spoorwegen een record opgeleverd, zo melden Franse media.

Met 29 stakingsdagen is het al van de woelige mei-dagen van 1968 geleden dat de Franse spoorarbeiders zo lang het werk neerlegden.

De stakingsacties in Frankrijk duren nu al langer dan de protestacties van 1995 en 1986-1987. Bovendien ziet het er niet meteen naar uit dat een oplossing in zicht is. In 1986-1987 werd 28 dagen lang gestaakt bij de SNCF. Het sociaal conflict draaide toen rond lonen en arbeidsvoorwaarden.

In 1995 hielden stakende spoorwegarbeiders het 22 dagen vol. Ook toen lag een hervorming van de pensioenen aan de basis van het ongenoegen. Uiteindelijk trok de Franse regering het plan weer in, waarna de rust terugkeerde.

De pensioenhervorming die nu wordt doorgevoerd, waarbij de regering de 42 pensioenregimes wil vervangen door één systeem met punten, is de eerste poging tot hervorming sinds 1995. Volgens de vakbonden verliest iedereen door het nieuwe systeem. Ze houden voet bij stuk en blijven staken, al daalt de stakingsbereidheid wel.