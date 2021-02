De vakbonden organiseren vandaag/donderdag een actiedag om hun eis voor meer loon in die sectoren die het goed doen kracht bij te zetten. De komende weken volgen nog acties. Stakingen zijn nog niet aan de orde, maar ook niet uitgesloten, aldus ACV-voorzitter Marc Leemans.

Het overleg tussen bonden en werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector is woensdag mislukt. Struikelsteen is met hoeveel de lonen mogen stijgen, bovenop de index. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent. De bonden spreken over een 'aalmoes', terwijl de werkgevers schermen met de concurrentiekracht in wat ze één van de grootste economische crisissen ooit noemen.

Met de actiedag donderdag willen de vakbonden hun eisen kracht bij zetten. Sectoren die het goed doen, moeten meer kunnen geven dan 0,4 procent, zo vinden de bonden. En het overleg over hogere uitkeringen moet eindelijk vaart krijgen.

Nog meer acties

ACV-voorzitter Leemans waarschuwt voor nog meer acties de komende weken. 'Om het grote publiek te informeren, en de werkgevers onder druk te zetten. Maar ook om de regering te informeren en onder druk te zetten'.

Of die acties de vorm kunnen aannemen van stakingen, is nog niet beslist. Maar het is evenmin uitgesloten. 'Het is nog niet aan de orde, maar ook niet uit te sluiten'.

