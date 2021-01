De stad Antwerpen trekt voor de rest van de legislatuur in totaal anderhalf miljoen euro uit voor een nieuwe klimaatpremie voor projecten rond het vergroenen van daken, ontharding en hergebruiken of lokaal laten infiltreren van regenwater. Zowel individuele huiseigenaars, samenwerkingen tussen burgers, bedrijven, verenigingen, scholen als organisaties kunnen erop intekenen.

De Antwerpse klimaatpremie bestaat uit een basispremie voor 'gewone ingrepen' en daarbovenop eventueel bonussen voor 'ambitieuze ingrepen met een grotere milieuwinst'. Afhankelijk van de ingrepen kan een premie van 5 tot 45 euro per vierkante meter worden aangevraagd. Het maximumbedrag van de premie is 30.000 euro, waarmee bijvoorbeeld een groendak tot 2.000 vierkante meter of onthardings- en vergroeningsacties op terreinen tot 3.000 vierkante meter kunnen worden ondersteund. De minimale oppervlakte om aanspraak te maken op een premie bedraagt 40 vierkante meter, maar dat kan ook worden bereikt door ingrepen te combineren of bijvoorbeeld met verschillende buren samen een project op te zetten.

Vergunningsplichtige ingrepen komen niet in aanmerking voor een premie, tenzij er meer wordt gedaan dan wat wettelijk verplicht is. 'Met de klimaatpremie kunnen Antwerpenaren hun omgeving klaar maken voor het veranderende klimaat, zonder voor alle kosten op te draaien', zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (SP.A). 'Antwerpen is nog steeds een lappendeken van grijze daken, saaie gevels en versteende achtertuinen. Die stenen moeten eruit. Meer en meer mensen willen hun eigendom onder handen nemen, maar weten niet hoe eraan te beginnen. Daar willen we met onze klimaatpremie nu verandering in brengen.'

De projecten die door de premie kunnen worden gesteund, hebben volgens de stad voordelen als meer schaduw en afkoeling, meer biodiversiteit, lokale waterinfiltratie of het voorkomen van overstromingen bij hevige regenval. De stad wil ook advies op maat geven aan geïnteresseerden.

