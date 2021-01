Staatssecretaris Thomas Dermine (PS) pleit voor een wijziging van de loonwet uit 1996, die bepaalt dat de lonen in ons land niet sneller mogen stijgen dan die in de buurlanden. Daarmee is hij het eerste regeringslid dat tegemoetkomt aan de eis van de vakbonden en gaat hij diametraal in tegen de liberale regeringspartners.

'Natuurlijk is het niet idioot om te kijken naar onze buurlanden, zodat België competitief blijft. Maar hoe bereken je dat? Er moet met veel meer dan alleen de lonen rekening worden gehouden, zodat je tot een billijker vergelijking komt', zegt Thomas Dermine (PS), staatssecretaris voor Relance in een exclusief gesprek met Knack. Op de vraag of hij pleit voor een wijziging van de loonwet uit 1996, die onze loonhandicap tegenover onze buurlanden moest verminderen, antwoordt hij zonder omwegen: 'Inderdaad.'

Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kunnen de lonen dit en volgend jaar met maximaal 0,4 procent stijgen boven op de index. De vakbonden noemen dat een 'aalmoes', maar eigenlijk willen ze dat de loonwet uit 1996 verandert, zodat de lonen makkelijker kunnen stijgen. Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil zich wel inschikkelijk opstellen als de sociale partners een creatieve manier vinden om de lonen met meer dan 0,4 procent te verhogen. De eis om de loonwet van 1996 te veranderen, houdt hij tot nu toe af.

Maar Dermine, die als staatssecretaris toegevoegd is aan Dermagne, windt er geen doekjes om: de loonwet moet worden gewijzigd, zegt hij in Knack. Dermine is niet de eerste de beste. Hij stond aan het hoofd van de PS-studiedienst voor hij staatssecretaris werd, wordt door sommigen als de architect van de regering-De Croo bestempeld en is de rijzende ster in de PS en de Waalse politiek.

Met zijn uitgesproken standpunt gaat Dermine lijnrecht in tegen de liberale coalitiegenoten, die niet willen weten van een aanpassing van de wet van 1996.

'Natuurlijk is het niet idioot om te kijken naar onze buurlanden, zodat België competitief blijft. Maar hoe bereken je dat? Er moet met veel meer dan alleen de lonen rekening worden gehouden, zodat je tot een billijker vergelijking komt', zegt Thomas Dermine (PS), staatssecretaris voor Relance in een exclusief gesprek met Knack. Op de vraag of hij pleit voor een wijziging van de loonwet uit 1996, die onze loonhandicap tegenover onze buurlanden moest verminderen, antwoordt hij zonder omwegen: 'Inderdaad.'Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kunnen de lonen dit en volgend jaar met maximaal 0,4 procent stijgen boven op de index. De vakbonden noemen dat een 'aalmoes', maar eigenlijk willen ze dat de loonwet uit 1996 verandert, zodat de lonen makkelijker kunnen stijgen. Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil zich wel inschikkelijk opstellen als de sociale partners een creatieve manier vinden om de lonen met meer dan 0,4 procent te verhogen. De eis om de loonwet van 1996 te veranderen, houdt hij tot nu toe af.Maar Dermine, die als staatssecretaris toegevoegd is aan Dermagne, windt er geen doekjes om: de loonwet moet worden gewijzigd, zegt hij in Knack. Dermine is niet de eerste de beste. Hij stond aan het hoofd van de PS-studiedienst voor hij staatssecretaris werd, wordt door sommigen als de architect van de regering-De Croo bestempeld en is de rijzende ster in de PS en de Waalse politiek.Met zijn uitgesproken standpunt gaat Dermine lijnrecht in tegen de liberale coalitiegenoten, die niet willen weten van een aanpassing van de wet van 1996.