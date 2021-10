Het federale parlement moet optreden om een einde te maken aan de onverenigbaarheid in hoofde van Frank Robben, die zowel aan het hoofd staat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als lid is van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat heeft staatssecretaris voor de Bescherming van de Privacy Mathieu Michel dinsdag gezegd.

De Europese Commissie is eerder een procedure gestart tegen ons land na klachten over de Gegevensbechermingsautoriteit. Die Belgische privacywaakhond zou niet onafhankelijk genoeg optreden. Een van de spilfiguren daarbij is Frank Robben, die niet alleen lid is van de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar dus ook administrateur-generaal is bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Volgens staatssecretaris Michel is er sprake van een 'situatie van onverenigbaarheid en moet Robben een stap opzij zetten', zo zei Michel op Bel -RTL.

Volgens Michel ligt de bal in het kamp van het parlement. 'Het parlement, dat hem in 2018 die functie heeft gegeven, moet optreden. Het kan ingrijpen om een einde te maken aan deze onverenigbaarheid', aldus Michel.

Mathieu Michel (MR) op 5 oktober 2020. © Belga

De Europese Commissie is eerder een procedure gestart tegen ons land na klachten over de Gegevensbechermingsautoriteit. Die Belgische privacywaakhond zou niet onafhankelijk genoeg optreden. Een van de spilfiguren daarbij is Frank Robben, die niet alleen lid is van de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar dus ook administrateur-generaal is bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Volgens staatssecretaris Michel is er sprake van een 'situatie van onverenigbaarheid en moet Robben een stap opzij zetten', zo zei Michel op Bel -RTL. Volgens Michel ligt de bal in het kamp van het parlement. 'Het parlement, dat hem in 2018 die functie heeft gegeven, moet optreden. Het kan ingrijpen om een einde te maken aan deze onverenigbaarheid', aldus Michel.