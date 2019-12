Door de spoorstaking vreesden de Vlaamse fractievoorzitters dat heel wat volksvertegenwoordigers niet op tijd aanwezig zouden kunnen zijn op het begrotingsdebat van donderdag. Daarom kregen de parlementsleden een overnachting aangeboden op kosten van het parlement.

Ongeveer één op de drie treinen zal rijden tijdens de spoorstaking die van woensdagavond 22 uur tot donderdagavond 22 uur loopt. De actie zorgt ervoor dat heel wat pendelaars alternatieve regelingen moeten zoeken om op het werk te geraken.

De staking heeft ook gevolgen voor de werking van het Vlaams Parlement. Daar staat donderdag een belangrijk begrotingsdebat op de agenda. Aanvang: 9 uur 's morgens. Om dat debat vlekkeloos te laten starten, biedt het parlement alle volksvertegenwoordigers een overnachting aan in een hotel op een steenworp van het halfrond. Die beslissing kwam er na beraad van het zogenaamde Uitgebreid Bureau, waarin de fractievoorzitters van N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen afspraken maken over de werking van het parlement.

De diensten van het parlement deden daarop een rondvraag bij de politici. Wie wilde, kon gebruikmaken van het aanbod. Ook de personeelsleden van het Vlaams Parlement mogen in het Brussels hotel overnachten.

De kosten van de overnachting worden volledig gedragen door het parlement zelf.

Hoeveel volksvertegenwoordigers precies zijn ingegaan op de vraag en hoeveel de regeling kost, kan het parlement voorlopig niet zeggen.

In het verleden werden dergelijke regelingen wel vaker getroffen. Tot voor kort duurden de begrotingsgesprekken immers meerdere dagen. Het Uitgebreid Bureau besliste eind november om daar korte metten mee te maken. Voortaan duurt het begrotingsdebat dus één dag. De staking bij de NMBS zorgt er nu voor dat men teruggrijpt naar de hotelovernachting.

PVDA-fractieleider Jos D'Haese vraagt in ieder geval dat de factuur van de overnachting wordt doorgestuurd naar de fracties. 'Dat is niet meer dan normaal.' Binnen Vlaams Belang is afgesproken dat wie voor de overnachting kiest, de kosten zelf draagt, zegt fractieleider Chris Janssens.