Spijbelen voor het klimaat: klimaatmarsen in heel wat steden, met zwaartepunt in Leuven

Daar worden 10.000 mensen verwacht. Maar ook in andere Belgische steden staan klimaatmarsen op de agenda.

Anuna De Wever en Kyra Gantois, de boegbeelden van de klimaatspijbelaars of bosbrossers, trekken naar Leuven, waar de politie zowat 10.000 mensen verwacht. De betoging start rond de middag op het Ladeuzeplein.

Maar ook in Brussel worden opnieuw klimaatbetogers verwacht. Hoeveel jongeren er opnieuw naar de hoofdstad zullen afzakken, is zeer moeilijk in te schatten.

Zij trekken net als de voorbije vier edities van het Noord- naar het Zuidstation. In de hoofdstad worden vooral Waalse en Brusselse jongeren verwacht voor een nieuw klimaatprotest. Hun mars zal net zoals vorige week beginnen aan het station Brussel-Noord en na een tocht door het hart van Brussel eindigen aan het station Brussel-Zuid.

De afgelopen vier edities van Spijbelen voor het Klimaat vonden plaats in Brussel, maar zoals eerder aangekondigd wil Youth for Climate haar acties verspreiden over de verschillende Belgische steden. Donderdag is het daarom de beurt aan Leuven.

Op donderdag 14 februari worden de klimaatjongeren wel opnieuw massaal in Brussel verwacht, want de studenten uit de hogescholen en universiteiten willen dan samen met de scholieren luid hun stem laten horen voor een beter klimaat.

Nederlandse wetenschappers scharen zich achter klimaatspijbelaars

In een open brief in de Nederlandse krant Trouw hebben 350 Nederlandse wetenschappers hun steun betuigd aan de klimaatspijbelaars. In steeds meer landen gaan jongeren onder schooltijd de straat op om ambitieuzere klimaatmaatregelen af te dwingen. Donderdagochtend worden ook enkele duizenden jongeren verwacht in Den Haag.

'Nederland voldoet niet aan de zelf opgestelde klimaatdoelen', schrijven de wetenschappers. Ze noemen het Klimaatakkoord 'niet afdoende en te vrijblijvend'. 'Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk. Daarom steunen wij als wetenschappers deze actie', klinkt het in de brief. 'Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius.'