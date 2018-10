Speelt Mathias De Clercq blufpoker in Gent?

En plotseling was Mathias De Clercq de machtigste man van Gent. Een campagne lang leek de kopman van de Gentse liberalen een ijldroom na te jagen. Geen gelegenheid ging voorbij zonder dat De Clercq zijn brandende ambitie in de verf zette om burgemeester te worden. Daarbij liet hij niet na hoog spel te spelen: zonder burgemeesterssjerp zou hij niet meer terugkeren naar het schepencollege. De zwierigheid waarmee De Clercq zich tijdens de campagne het paarse project toe-eigende, zorgde voor irritatie bij de coalitiepartners. Aftredend burgemeester Daniel Termont (SP.A) kon het in de laatste week van de campagne niet laten om De Clercq alvast veel succes te wensen... in de Kamer.

...