Mag een moslima een hoofddoek dragen als werknemer bij de MIVB? De kwestie doet de spanningen oplopen tussen de Brusselse regeringspartners Ecolo en PS.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB moet een boete betalen van 50.000 euro omdat ze weigerde een moslima in dienst te nemen die een hoofddoek droeg. Dat besliste de Brusselse arbeidsrechtbank vorige week. Binnen de Brusselse coalitie bestaat geen eensgezindheid over het neutraliteitsbeginsel bij de overheid. Tijdens de regerings- onderhandelingen van 2019 werd daarover geen akkoord bereikt, onder meer omdat de PS verdeeld was en DéFI tegen.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB moet een boete betalen van 50.000 euro omdat ze weigerde een moslima in dienst te nemen die een hoofddoek droeg. Dat besliste de Brusselse arbeidsrechtbank vorige week. Binnen de Brusselse coalitie bestaat geen eensgezindheid over het neutraliteitsbeginsel bij de overheid. Tijdens de regerings- onderhandelingen van 2019 werd daarover geen akkoord bereikt, onder meer omdat de PS verdeeld was en DéFI tegen. Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane zei vrijdag in een interview met Le Soir dat de Brusselse overheid de hoofddoek nu zonder meer zal moeten toelaten. Ze liet zich ook laatdunkend uit over de Assisen tegen Racisme, een serie van zittingen die plaatsvinden op initiatief van Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS). Maouane noemde die 'een terugkeer naar de jaren 1990'. Vanwaar die plotse Ecolo-aanval? 'Ik heb het idee dat Maouane aan het freestylen was', zegt ULB-politoloog Pascal Delwit. Waarom? Pascal Delwit: Het hoofddoekendebat is bijzonder beladen en ingewikkeld. Niet alleen de politieke partijen zijn verdeeld, ook onder moslims vind je voor- en tegenstanders van de afschaffing van het neutraliteitsbeginsel. Is het Ecolo-standpunt een eensgezind standpunt? Delwit: De politieke realiteit is complex, zowel binnen Brussel als tussen Brussel en Wallonië. Het inclusieve discours van Rajae Maouane slaat misschien aan bij de Ecolo-kiezers van West-Brussel - Anderlecht, Molenbeek, Laken... - maar volstrekt niet bij die van Zuidoost-Brussel - Elsene, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Gillis -, terwijl de partij daar juist het sterkst staat. Bovendien heeft de Waalse Ecolo-kiezer er veel minder oren naar. Ik geloof niet dat de groene Brusselse minister Alain Maron en partijvoorzitter Jean-Marc Nollet erg blij waren met haar uitspraken. Ook op sociale media kreeg ze weinig bijval. Zijn de relaties met de PS hierdoor geschaad? Delwit: Het wantrouwen bij de PS is alvast groter geworden. Bovendien waren sommige van Maouanes uitspraken niet juist. De vergelijking met de jaren 1990 gaat bijvoorbeeld niet op. Toen waren er nog ronduit xenofobe Brusselse politici, zoals burgemeester Roger Nols (FDF), nu volstrekt niet. Maouane zegt ook dat haar partij het neutraliteitsbeginsel wil handhaven voor mensen die een autoriteit vertegenwoordigen, en in het geval van de MIVB kun je daarover discussiëren. En ten slotte meent ze dat de uitspraak van de arbeidsrechtbank voor jurisprudentie zorgt, wat niet klopt. Het gaat hier om één individuele klacht, niet om een veralgemeende situatie. Het valt overigens af te wachten wat het gerechtelijke oordeel in beroep zou zijn.