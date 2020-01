Het Spaanse gerecht heeft vrijdag aan het Europees parlement gevraagd om de onschendbaarheid van de gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont op te heffen. Het internationaal aanhoudingsbevel tegen de separatistische politicus, die nog altijd in België woont, blijft van kracht, zegt de rechter nog.

Ook voor het Catalaanse Europarlementslid Antoni Comin vraagt de Spaanse rechter om de opheffing van de onschendbaarheid. De gewezen regionaal minister is net als Puigdemont naar België gevlucht omdat hij in Spanje dreigt te worden veroordeeld voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

Puigdemont en Comin werden op 26 mei 2019 verkozen als Europees parlementslid, maar aanvankelijk konden ze hun zetel niet opnemen omdat Spanje zich verzette tegen hun eedaflegging. Maar in december oordeelde het Europees Hof van Justitie dat een persoon als Europarlementslid moet worden beschouwd van zodra de verkiezingsuitslag officieel wordt bekendgemaakt. Dat impliceert ook dat die politicus gebruik kan maken van de parlementaire onschendbaarheid. Daarop besliste de Brusselse onderzoeksrechter vorige week om de uitvoering van de Spaanse Europese aanhoudingsbevelen tegen Puigdemont en Comin op te schorten, aangezien beide Catalanen onschendbaarheid genieten.

Met zijn nieuwe demarche probeert het Spaanse gerecht nu om toch weer een einde te maken aan die onschendbaarheid.

Donderdag had het Spaanse Hooggerechtshof al geoordeeld dat het Catalaans Europarlementslid Oriol Junqueras geen onschendbaarheid geniet. Met die opvallende uitspraak gaat het Hooggerechtshof in Madrid dus in tegen een beslissing van het Europees Hof van Justitie.

Junqueras, die in Spanje al tot dertien jaar veroordeeld werd voor zijn rol bij het onafhankelijkheidsreferendum, blijft daardoor ook in de cel. Hij heeft vrijdag wel al aan Europees parlementsvoorzitter David Sassoli gevraagd om zijn status van parlementslid te bevestigen en om zijn vrijlating te eisen bij de Spaanse autoriteiten.

Ook voor het Catalaanse Europarlementslid Antoni Comin vraagt de Spaanse rechter om de opheffing van de onschendbaarheid. De gewezen regionaal minister is net als Puigdemont naar België gevlucht omdat hij in Spanje dreigt te worden veroordeeld voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Puigdemont en Comin werden op 26 mei 2019 verkozen als Europees parlementslid, maar aanvankelijk konden ze hun zetel niet opnemen omdat Spanje zich verzette tegen hun eedaflegging. Maar in december oordeelde het Europees Hof van Justitie dat een persoon als Europarlementslid moet worden beschouwd van zodra de verkiezingsuitslag officieel wordt bekendgemaakt. Dat impliceert ook dat die politicus gebruik kan maken van de parlementaire onschendbaarheid. Daarop besliste de Brusselse onderzoeksrechter vorige week om de uitvoering van de Spaanse Europese aanhoudingsbevelen tegen Puigdemont en Comin op te schorten, aangezien beide Catalanen onschendbaarheid genieten. Met zijn nieuwe demarche probeert het Spaanse gerecht nu om toch weer een einde te maken aan die onschendbaarheid. Donderdag had het Spaanse Hooggerechtshof al geoordeeld dat het Catalaans Europarlementslid Oriol Junqueras geen onschendbaarheid geniet. Met die opvallende uitspraak gaat het Hooggerechtshof in Madrid dus in tegen een beslissing van het Europees Hof van Justitie. Junqueras, die in Spanje al tot dertien jaar veroordeeld werd voor zijn rol bij het onafhankelijkheidsreferendum, blijft daardoor ook in de cel. Hij heeft vrijdag wel al aan Europees parlementsvoorzitter David Sassoli gevraagd om zijn status van parlementslid te bevestigen en om zijn vrijlating te eisen bij de Spaanse autoriteiten.