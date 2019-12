In een brief aan onderzoeksrechter Pablo Llarena heeft het Spaans Openbaar Ministerie gevraagd om het Europees Parlement te verzoeken om de immuniteit van de gevluchte leider Carles Puigdemont op te heffen.

In een brief van tien pagina's lang beargumenteren de aanklagers dat de onderzoeksrechter zich met 'de hoogste spoed' moet wenden tot de Europarlementariërs. Het Openbaar Ministerie vindt dat het parlement de immuniteit van de gewezen Catalaanse leider Carles Puigdemont en ex-minister Toni Comin moet opheffen. Beide Catalanen bevinden zich op dit moment in België.

Waarover gaat het? Vorige week velde het Europees Hof van Justitie een opmerkelijke uitspraak over de kwestie rond de opgesloten ex-viceminister-president van Catalonië Oriol Junqueras. Volgens het EU-Hof werd de Catalaan ten onrechte in voorlopige hechtenis genomen. De separatist werd immers in mei verkozen tot Europarlementslid. Volgens Spanje moest de man eerst trouw zweren aan de Spaanse grondwet om zijn zitje op te nemen. Klopt niet, aldus het EU-Hof. Vanaf de verkiezingsresultaten werden bekendgemaakt, was Junqueras Europarlementariër en genoot hij dus immuniteit.

Rellen in Barcelona na de veroordeling van negen Catalaanse leiders. © AFP

Toegangsbadge

Als gevolg van die uitspraak gaf het parlement op vrijdag voorlopige toegangsbadges aan de uit Spanje gevluchte Puigdemont en Comin, die beiden ook verkozen werden in mei. In tegenstelling tot Junqueras zijn de twee niet veroordeeld (maar loopt er wel een Europees aanhoudingsbevel tegen hen). De juridische dienst van het Europees Parlement onderzoekt nu wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het EU-Hof voor beide Catalanen.

De Spaanse aanklagers verwijzen naar het parlementair reglement om de immuniteit ongedaan te maken. Volgens dat reglement 'onderzoekt het Parlement alleen verzoeken om opheffing van de immuniteit van een lid die zijn ingediend door de gerechtelijke autoriteiten of door de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten'. Nadat het parlement dat verzoek ontvankelijk verklaart, belandt de kwestie in een speciale commissie. Puigdemont en Comin zullen zich ook kunnen verdedigen voor de commissieleden. Daarna is het aan het voltallige halfrond om zich uit te spreken. Een gewone meerderheid volstaat om de immuniteit op te heffen.

De aanklagers vragen tegelijk dat het aanhoudingsbevel, dat dateert uit 2018, overeind blijft. De aanklagers vragen evenwel dat de onderzoeksrechter het Belgisch gerecht meteen op de hoogte brengt van het verzoek aan het Europees Parlement om de immuniteit op te heffen. Daardoor zou het aanhoudingsbevel 'zonder effect' blijven totdat het parlement zich over de kwestie buigt.

Op 3 februari spreekt de Brusselse raadkamer zich uit over de uitlevering van Puigdemont. De beslissing werd al tweemaal uitgesteld.

Alles draait rond het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Dat referendum was illegaal in de ogen van het Spaanse gerecht. De Catalaanse verantwoordelijke leiders werden daarna vervolgd voor 'opruiing', 'ongehoorzaamheid' en 'misbruik van overheidsgeld'. Negen Catalanen werden op 14 oktober veroordeeld en zitten op dit moment een gevangenisstraf uit. Die uitspraak leidde tot hevige protesten doorheen de Catalaanse deelstaat.