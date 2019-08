SP.A wil de energiefactuur laten dalen, door onder meer de btw op de heffingen te schrappen. Dat zegt de partij in een reactie op een studie van de Vlaamse energieregulator Vreg.

Uit de studie blijkt dat een Vlaams gezin per jaar, via zijn elektriciteitsfactuur, 251,68 euro aan zogenaamde openbaredienstverplichtingen betaalt. Het gaat bijvoorbeeld om de premies voor energiebesparing, de installatie van laadpalen of de aankoop van groenestroomcertificaten. Voor aardgas gaat het om 26,74 euro op de jaarlijkse factuur van een gezin. SP.A wil om te beginnen de btw op elektriciteit verlagen, zoals de partij in de verkiezingscampagne al voorstelde. Dat levert een gemiddeld gezin jaarlijks al 130 euro op. Daarnaast moet de btw op de heffingen worden geschrapt, omdat die een belasting op een belasting vormen.

Vandaag zijn de federale bijdrage en de Vlaamse energieheffing al vrijgesteld van btw. 'Ik zie geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen voor de overige heffingen', zegt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf. Volgens hem betekent die afschaffing een daling van de energiefactuur met 60 à 70 euro. Tot slot wil de partij ook een betere verdeling van de kosten tussen particulieren en bedrijven. 'De kleinste gebruikers, gezinnen en kmo's, betalen zo'n 90% van de netkosten. Grotere gebruikers dragen dus nauwelijks bij. SP.A wil een eerlijkere verdeling van die netkosten.'