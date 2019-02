SP.A vraagt time-out voor invoering digitale meter

Maandag raakte bekend dat er opnieuw uitstel dreigt voor de invoering van de digitale elektriciteitsmeters, die er vanaf 1 juli zouden moeten komen. Vorige week werd opnieuw een overleg afgezegd tussen de Vlaamse meerderheidspartijen, die het eens moeten raken over een aangepast Energiedecreet. 'Het is één voor twaalf', waarschuwde Robrecht Bothuyne van CD&V. Distributienetbeheerder Fluvius 'rekent op duidelijke politieke beslissingen'.

Oppositiepartij SP.A is al langer sceptisch over de invoering van de digitale meter. De partij dringt nu aan op een 'time-out'. Volgens parlementslid Rob Beenders moeten een eerst een aantal onduidelijkheden (bijvoorbeeld over de totale kostprijs en het effect voor mensen met zonnepanelen) worden opgelost.

'Het miljardendossier van de digitale meters dreigt een fiasco te worden voor de stroomfactuur als minister Lydia Peeters niet kiest voor een periode van meer studiewerk', zegt Beenders. Sp.a wil garanties dat de digitale meter enkel wordt ingevoerd als de stroomfactuur voor elke Vlaming naar beneden gaat, 'of hij nu weinig verbruikt of niet, of hij zonnepanelen heeft of niet'.