Sp.a-voorzitter John Crombez heeft een uitzondering gevraagd én gekregen op zijn eigen cumulverbod. Zo kan hij zijn zitje in Kamer (tijdelijk) combineren met het voorzitterschap. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag.

Het cumulverbod van sp.a kwam er na verschillende schandalen met intercommunales zoals Publipart. Een mandataris mag sindsdien niet méér dan 6.600 euro netto per maand verdienen. En een zetel in het parlement valt niet langer te combineren met een lokaal bestuursmandaat - al kan voor kleine gemeenten wel een uitzondering gemaakt worden.

Nu heeft Crombez zelf een uitzondering gevaagd aan het partijbureau, want het voorzitterschap mag niet gecombineerd worden met een parlementszitje. En Crombez is met 55.000 stemmen vlot verkozen voor de Kamer. De voorzitter kreeg van het partijbureau groen licht en zal beide functies combineren tot sp.a in het najaar voorzittersverkiezingen gehouden heeft. Zolang krijgt hij wel maar één loon: dat van parlementslid.