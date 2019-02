SP.A roept op tot samenwerking voor versterking van het elektriciteitsnet aan de kust

'We kunnen tegen 2024 één vijfde van onze elektriciteitsvoorziening op de Noordzee produceren, laten we er voor zorgen dat we die kans ook grijpen', zegt federaal lijsttrekker Joris Vandenbroucke.

Vandaag is windenergie op zee goed voor vijf procent van de elektriciteitsvraag in België. Met de projecten die in aanbouw zijn, zal dat in 2020 oplopen tot tien procent. Dat komt overeen met een geïnstalleerd vermogen aan windmolens van 2 gigawatt.

De producenten van windenergie, verenigd in het Belgium Offshore Platform, zijn het erover eens dat die capaciteit tegen 2024 potentieel kan verdubbelen tot 4 GW. Daar staat tegenover dat Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, pas tegen 2030 klaar zal zijn met de netversterkingen die nodig zijn om die elektriciteit aan land te brengen, zo staat in het Federaal Ontwikkelings Plan (FOP) 2020-2030.

De ontwikkelaars van de windparken op zee waarschuwen in hun advies over het investeringsplan van Elia: 'Gelet op de snelle ontplooiing van offshore wind productiecapaciteit is het BOP van oordeel dat de in het FOP 2020-2030 voorziene timing van aansluiting van de nieuwe offshorewindcapaciteit in 2026-2028 de facto een stand still van meerdere jaren in de ontplooiing van nieuwe windparken in de Belgische Noordzee tot gevolg zal hebben en de continuïteit en uitrol van nieuwe windcapaciteit in de Noordzee zal vertragen.'

Voor SP.A is het essentieel om de kans om meer hernieuwbare energie te produceren met beide handen te grijpen. 'Elke week komen scholieren en studenten op straat om meer inspanningen voor het klimaat te vragen', zegt Joris Vandenbroucke. 'Bovendien gaan in 2025 de kerncentrales dicht. We moeten ervoor zorgen dat ons elektriciteitsnet de toename van windenergie op de Noordzee kan volgen'.

Daarom moet alles gedaan worden om de productie van hernieuwbare energie zo snel mogelijk op te drijven. 'Windparken in de Noordzee zijn geen onbetaalbare luchtkastelen, zo bewijst hun snelle toename in aantal. Een nieuwe kerncentrale is dat wel', luidt het. SP.A roept alle partijen op om over de partijgrenzen heen samen te werken om de versterking van het elektriciteitsnet aan de kust te realiseren. 'Het klimaatdebat is te belangrijk om zulke kansen te laten liggen', besluit Vandenbroucke.