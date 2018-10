SP.A niet te spreken over rol van Open VLD en N-VA in strijd tegen fiscale fraude

De regering-Michel zette vrijdag het licht op groen voor een rist maatregelen waarmee ze de strijd tegen fiscale fraude wil opvoeren. Het gaat alles samen om een tiental ingrepen, onder meer om verborgen kapitaal in het buitenland beter op te sporen, boetes beter te innen en domiciliefraude aan te pakken.

Minister Van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) rekent op 150 miljoen euro opbrengst. De Standaard meldt woensdag dat Open Vld zich vrijdag met succes heeft verzet tegen twee andere maatregelen die in het voorontwerp van de minister stonden: de vergoeding voor klokkenluiders en de verplichting voor belastingplichtigen om mee te werken aan een fiscaal onderzoek op straffe van een dwangsom. De Kamerfractiewoordvoerder van de Vlaamse liberalen legt in de krant uit dat de wettekst een selectieve lezing was van de aanbevelingen van de Panama-commissie en dat sprake was van perverse neven­effecten.

In een reactie wijst oppositiepartij sp.a ook N-VA aan als verantwoordelijke. 'Ze kiezen de kant van frauderende grootbanken en consultants tegen zij die die fraude aan de kaak willen stellen en hun burgerplicht doen', zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven. 'De Panama-aanbevelingen waren al een flauw afkooksel van wat nodig is in de strijd tegen fiscale fraude, maar zelfs dat is blijkbaar te veel voor Open Vld en N-VA om ook effectief uit te voeren. Open Vld en N-VA houden blijkbaar liever de potjes gedekt voor fraude bij grootbanken en multinationals', zegt de Vlaamse socialist.

Via Twitter wijst minister Van Overtveldt op het 'ambitieuze pakket' aan maatregelen tegen fraude dat wel de eindmeet haalde. Ook BBI-directeur Karel Antonissen lijkt zich te kunnen vinden in de besliste ingrepen. 'Niet slecht. (En die klikregeling, daar was ik toch geen voorstander van. In dit land zou die alleen maar werken tegen 'gewone' burgers, niet tegen de 'groten'.)', schrijft hij eveneens op Twitter.