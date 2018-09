'SP.A moet toegeven dat haar gelijkekansenbeleid in het onderwijs heeft gefaald'

'Ons onderwijs verkeert in een diepe existentiële crisis.' In het interview met Wim Van den Broeck dat deze week in Knack verschijnt vallen harde woorden. De VUB-onderwijspsycholoog klaagt de groeiende invloed van de onderwijsvernieuwers aan, die vanuit hun 'ivoren toren' het onmogelijke vragen van leerkrachten. Die leerkrachten moeten vandaag zowel leerlingen kennis bijbrengen als inspelen op alle individuele behoeften. Dat is te veel voor één leraar, vindt hij, en daarom mag de aandacht voor het 'welbevinden' van de leerlingen wel een streepje minder.

