Sp.a heeft een klacht ingediend tegen de seksistische uitspraken van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs op een lezing bij studentenvereniging KVHV.

Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV gaf plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs maandagavond een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: 'Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen' en 'Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden'.

Die uitspraken en de beelden van de lezing hebben de voorbije dagen heel wat stof doen opwaaien. De Universiteit Gent heeft zich eerder al gedistantieerd van de uitspraken en onderzoekt de zaak.

Nu hebben Hannelore Goeman en Katia Segers, parlementsleden voor sp.a, een klacht ingediend bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tegen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs. Die laatste deed tijdens een lezing van studentenvereniging KVHV een reeks seksistische uitspraken. Uitspraken die een storm van verontwaardiging hebben uitgelokt. 'Dit soort uitspraken mogen wij burgers, wij vrouwen, niet laten passeren. Nooit', zegt Goeman.

In de klacht zeggen Segers en Goeman dat Hoeyberghs tijdens de lezing 'de ene ranzige uitspraak over vrouwen na de andere' deed. Ze hebben het over een 'een resem seksistische uitspraken' en 'vormen van rabiate vrouwenhaat die niet alleen degoutant maar volgens ons ook strafbaar zijn'.