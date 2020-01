Lydia Desloover blijft aan als schepen van sp.a in de meerderheid van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, ondanks het feit dat burgemeester Emir Kir uit de Franstalige zusterpartij PS gezet werd. 'Dit om de bestuurbaarheid van de gemeente te blijven verzekeren', meldt voorzitster van sp.a Brussel Elke Roex.

Bruzz bracht het nieuws donderdag naar buiten en dat werd door sp.a Brussel bevestig aan Belga. Na enkele dagen van beraad is er bij sp.a Brussel beslist dat Lydia Desloover in de meerderheid van Sint-Joost-ten-Node aanblijft als schepen van Sociale Cohesie, Religies en Nederlandstalige Aangelegenheden zoals cultuur, onderwijs, bibliotheekwezen en kinderdagverblijven. Bij sp.a willen ze dat de bestuurbaarheid van de gemeente niet in gedrang komt en dat hun schepen de Nederlandstaligen in Sint-Joost kan blijven vertegenwoordigen en verdedigeren.

'Samen met haar collega's van PS blijft ze deel uitmaken van de meerderheid. Zij wil zorgen voor een verdere uitbouw van kwalitatieve Nederlandstalige opvang, onderwijs en naschoolse activiteiten', zegt Roex.

Tegen het einde van haar legislatuur wil Desloover er onder meer voor zorgen dat er een nieuwe Nederlandstalige school wordt opgestart, eentje waar meertaligheid centraal staat. Daarnaast wil ze ook bewijzen dat Sint-Joost niet de armste Brusselse gemeente is, maar wel de meest diverse, waar het net goed wonen is, stelt de sp.a in haar communicatie.

