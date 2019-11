Een discussie in het parlement over de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Bilzen is uitgedraaid op een bitse woordenwisseling tussen minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) en Filip Dewinter (Vlaams Belang). 'Laat ons afstand nemen van dat clubje daar, dat zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag', zei Somers aan de Vlaams Belangfractie.

'Wij vertegenwoordigen 18 procent van de bevolking', antwoordde Dewinter. 'Deze coalitie van verliezers komt nu aan een groot deel van de bevolking zeggen: jullie zijn nazi's. Mijn vader is in de oorlog weggevoerd om verplicht te worden tewerkgesteld in de Messerschmitt-fabriek in Duitsland. Dat is de realiteit.'

Verschillende partijen in het parlement beschouwen de brandstichting in het leegstaande gebouw in Bilzen als een terroristische daad. 'Net vandaag vier jaar geleden waren de aanslagen in Parijs', zei Tom Ongena van Open VLD. 'Ook dat was een voorbeeld van radicaal geweld en dat hebben we met z'n allen veroordeeld.' Volgens Wilfried Vandaele van N-VA mag de onvrede over een beleid nooit leiden tot geweld tegenover mensen. 'Voor ons is het duidelijk dat er voor dat soort daden geen plaats is in een Vlaanderen zoals wij dat zien.'

'Ik sluit mij aan bij de veroordeling van de brandstichting, maar ik ben hier niet om mee te huilen met de wolven in het bos', zei Dewinter. 'Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de brandstichting sommigen wel heel goed uitkomt. Niet in het minst minister Somers, die gisteren nog eens misbruik heeft gemaakt van deze brandstichting om ieder democratisch, vreedzaam protest tegen asielcentra monddood te maken.'

Volgens Dewinter stigmatiseert Somers het legitieme democratische protest en scheert hij iedereen over dezelfde kam. Orry Van de Wauwer (CD&V) wees er daarna op dat Vlaams Belang de enige partij was die actie voerde tegen het asielcentrum.

'Ons samenlevingsmodel wordt bedreigd door mensen zoals u, die hun hele politieke leven niets anders hebben gedaan dan haat gezaaid, angst vergroot en mensen tegen elkaar opgezet', zei Somers tegen Dewinter. 'Als u zich afvraagt waarom wij met uw partij niet willen samenwerken, heeft u net zelf het antwoord gegeven.'